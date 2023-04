"Mai successo". Il Codacons denuncia la Rai e Ballando: ecco perché (Di sabato 15 aprile 2023) Ancora uno scontro tra il Codacons e la Rai: Carlo Rienzi annuncia azioni legali contro Ballando con le stelle e la tv pubblica Leggi su ilgiornale (Di sabato 15 aprile 2023) Ancora uno scontro tra ile la Rai: Carlo Rienzi annuncia azioni legali controcon le stelle e la tv pubblica

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Poesiaitalia : A 40 anni Franz Kafka, che non si è mai sposato e non aveva figli, passeggiava per il parco di Berlino quando incon… - EleonoraEvi : SIAMO DAVVERO SICURI CHE SIA L’ORSO IL COLPEVOLE? L’orso va abbattuto. Fugatti ha deciso. Perchè ha ucciso un uom… - Coninews : Italia da urlo ad Antalya????????????? Gli azzurri sul trono d’Europa della ginnastica artistica nella prova a squadre… - JoeCool_____ : @PannaeCoccole @Fata_Turch La butto lì come battuta, ma neanche tanto. Finché a parlare di nucleare in Italia c'è s… - ale18riva : Nonostante tutto quello che è successo, Tommaso Pobega. Un goal che francamente non avrei mai creduto potesse fare. #BolognaMilan -