Magaldi | endorsement di Italcementi | estrattore in funzione da oltre 40 anni senza problemi

(Di sabato 15 aprile 2023)40di esercizio e più di 15 milioni di tonnellate di materiale trasportato a400°C,mai bisogno di interventi di manutenzione. La tecnologia dei record è campana, si tratta di un-dosatore prodotto daPower installato presso la cementeriadi Samatzai, in Sardegna. La cementeria di Samatzai è tra i più importanti asset industriali della Sardegna, con una produzione di 950.000 tonnellate all’anno di cemento. Installato nel 1981, l’-dosatore è in esercizio con a bordo ancora l’originale nastro corazzato Euremag®, divenuto poi nel 1984 nastroSuperbelt®, e, come evidenziato in una nota didi“negli ...