Madonna di Trevignano | la diocesi procede verso la negazione dei fenomeni soprannaturali

La novità che riguarda l'ormai famigerata e discussa vicenda delle presunte apparizioni della Madonna di Trevignano Romano è che la sedicente veggente Gisella Cardia, all'anagrafe Maria Giuseppa Scarpulla, ha lasciato la propria abitazione sulle rive del lago di Bracciano e, al momento, risulta irreperibile. Sul suo sito compare l'avviso che Gisella non è più disponibile agli incontri con i fedeli fino a data da destinarsi e l'unico rappresentante del mondo dell'informazione con il quale ha accettato di parlare è Bruno Vespa, che nel corso della trasmissione "Cinque Minuti" ha raccolto lo sfogo della veggente e di suo marito che lamentano di essere vittime di una diabolica persecuzione mediatica. Insomma alla fine la colpa è di quei cattivoni dei giornalisti che inventano bugie sul suo conto facendola passare per una truffatrice che approfitterebbe ...

