Macron promulga la riforma delle pensioni | tensione in Francia | scontri tra manifestanti e polizia a Rennes

Il presidente Emmanuel Macron ha promulgato in piena notte, pochi minuti dopo le 3 del mattino, la contestata legge che apparirà sulla prossima Gazzetta ufficiale. Il cuore della riforma prevede un innalzamento dell'età pensionabile.

Il presidente Emmanuelha promulgato in piena notte , pochi minuti dopo le 3 del mattino, la contestata legge che apparirà sulla prossima Gazzetta ufficiale. Il cuore della riforma prevede un ...Una mossa destinata a far discutere e ad accendere ancora di più la rabbia che da mesi percorre la Francia . Durante la notte Emmanuelha firmato il testo della discussa riforma dell'età pensionabile a poche ore dalla convalida ottenuta dal consiglio Costituzionale.Il presidente della Repubblica francese Emmanuelha promulgato la legge sulla riforma delle pensioni, compreso il rinvio dell'et pensionabile legale da 62 a 64 anni. riportato sulla Gazzetta ufficiale di oggi, dopo la convalida del testo ieri ...

Contro la riforma delle pensioni promulgata da Macron insorgono i sindacati e la sinistra. Scontri e manifestazioni in Francia, annunciati scioperi ...Il presidente francese Emmanuel Macron ha firmato l'impopolare riforma per per l'innalzamento dell'età pensionabile, facendo infuriare i sindacati che hanno chiesto il proseguimento di mesi di protest ...