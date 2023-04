Macron promulga la riforma delle pensioni | è legge - blue News

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Macron ha promulgato la legge sulla riforma delle pensioni francese, compreso il rinvio dell'età pensionabile a 64… - SkyTG24 : Francia, nonostante le manifestazioni Macron promulga la riforma delle pensioni: è legge - EraldoFR : E' riportato sulla Gazzetta ufficiale di oggi, dopo la convalida del testo ieri da parte del Consiglio costituziona… - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Francia, Macron promulga la riforma delle pensioni: è legge #Francia #riformapensioni #Macron #15aprile https://t.co… - pietrogranero : Macron promulga la riforma delle pensioni, che aumenta da 62 a 64 anni l'età pensionabile. È la prima volta nella s… -

Il presidente della Repubblica francese Emmanuelha promulgato la legge sulla riforma delle pensioni, compreso il rinvio dell'et pensionabile legale a 64 anni. riportato sulla Gazzetta ufficiale di oggi, sabato, dopo la convalida del testo ...'Lanciamo un appello aa non promulgare questa legge. Se lo farà, non potrà più controllare il Paese, non si governa contro il popolo', aveva detto Sophie Binet, la neo segretaria del ...I sindacati avevano chiesto "solennemente" adi "non promulgare la legge".

Francia, Macron promulga la riforma delle pensioni: è legge TGCOM

Il presidente francese Emmanuel Macron ha promulgato la contestata legge. · Malgrado le proteste. Francia: via libera dei «Saggi» alla riforma delle pensioni · Francia. Il presidente Macron invita i ...Il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron ha promulgato la legge sulla riforma delle pensioni, compreso il rinvio dell'età pensionabile legale a 64 anni. E' riportato sulla Gazzetta uffi ...