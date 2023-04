Lula il «deforestatore»

Leggi su panorama

(Di sabato 15 aprile 2023) Sotto il governo del presidente brasiliano (celebrato da tanti media come il «salvatore del pianeta»), la distruzione della giungla amazzonica procede a livelli record. E presto sarà persino possibile scavare in quei terreni per estrarre petrolio. L’Amazzonia sta morendo. E, al di là delle tante parole («Il Brasile è pronto per costruire un pianeta più sano» aveva detto nel 2022) il presidente Luiz Inácioda Silva non sta facendo nulla per salvarla. Al contrario. Secondo l’Istituto nazionale per la ricerca spaziale, Inpe, solo a febbraio sono stati tagliati 322 chilometri quadrati di foresta. Oltre a quasi doppiare i 199 kmq abbattuti nello stesso mese 2022 dal suo predecessore Jair Bolsonaro, è la maggiore devastazione dell’Amazzonia mai registrata da quando il Brasile ha cominciato a monitorarla. Ad aggravare la situazione si aggiunge il viaggio di ...