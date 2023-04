Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovanniPasto10 : RT @HuffPostItalia: Lula dopo l'incontro con Xi: 'Gli Usa smettano di incoraggiare la guerra' - HuffPostItalia : Lula dopo l'incontro con Xi: 'Gli Usa smettano di incoraggiare la guerra' - VittorioRibeiro : @_DAGOSPIA_ Lula dopo aver devastato la Petrobras con la corruzione, avere dilapidato soldi con progetti a perdere… - OmegaIndi : @pietrofnz @MediasetTgcom24 Semplicemente dopo 1 anno di armi che non hanno portato a nulla Lula dice di cambiare s… - _kuball_ : RT @Ecatetriformis: in termini di valute? Chi ha addirittura deciso che dopo l'abbandono del gold standard, la moneta dovesse essere il dol… -

La Cina ha steso il tappeto rosso per- in maniera non dissimile rispetto a quanto fatto ...gli anni dell'isolamento internazionale del Paese sotto la guida del suo predecessore, Jair ...In una dichiarazione scritta congiunta diffusail loro incontro bilaterale,e Xi Jinping hanno concordato che il dialogo e il negoziato sono ' l'unica via d'uscita praticabile dalla 'crisi' ...... ha detto. 'Chi ha deciso che il dollaro fosse la valuta di riferimentola scomparsa dell'oro come parità' Insomma, nuova sfida al dollaro. 'Perché non é stato scelto lo yen (la moneta ...

Lula dopo l'incontro con Xi: "Gli Usa smettano di incoraggiare la guerra" L'HuffPost

Il presidente brasiliano, in visita di Stato a Pechino, completamente aderente alla linea cinese. L'invito all'Ue ad avere un ruolo più ...Per il presidente brasiliano, in viaggio tra Cina ed Emirati arabi, è necessario che Washington "inizi a parlare di pace". Lo stesso invito è poi stato rivolto anche all'Unione europea ...