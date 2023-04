Luciano Marangon | Secondo me il campionato è un discorso chiuso

Leggi su terzotemponapoli

(Di sabato 15 aprile 2023), ex difensore di Napoli e Verona, è intervenuto a Marte Sport Live, condotto da Francesco Marciano ed Emanuela Castelli su Radio Marte: "me ilè un, non è che contro il Verona il Napoli non debba entrare in campo, ma è giusto che Spalletti cambi sei, sette giocatori, andare in semifinale di Champions è importantissimo, per il prestigio ed anche per un aspetto economico. Queste valutazioni le società le fanno sempre. Ci si dimentica per un attimo del, le "seconde linee" del Napoli possono assolutamente battere le prime del Verona. La gara di martedì vale ulteriormente una stagione, a nove giornate dalla fine nessuno immaginava il Napoli già praticamente campione, quindi sarebbe folle giocare con i ...