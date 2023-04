Lucia Annibali | dieci anni fa sfregiata con l' acido sul viso dall' ex | «Dopo 20 interventi | è arrivato il momento di accettarmi»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteorenzi : Oggi c’è una bellissima intervista a Lucia Annibali sul Corriere della Sera. Vi prego di leggerla. Orgoglioso di es… - raffaellapaita : Lucia Annibali è la donna che più mi ha insegnato la capacità di reagire, il significato autentico della forza. Ogn… - Corriere : Lucia Annibali: «Dieci anni fa il mio viso sfregiato dall’acido: dopo più di 20 operazioni devo accettarmi come son… - 9Roby11 : RT @matteorenzi: Oggi c’è una bellissima intervista a Lucia Annibali sul Corriere della Sera. Vi prego di leggerla. Orgoglioso di essere se… - geniazze : RT @raffaellapaita: Lucia Annibali è la donna che più mi ha insegnato la capacità di reagire, il significato autentico della forza. Ogni vo… -

Dieci anni fa,, avvocatessa di Pesaro , veniva sfregiata da due albanese ingaggiati dall'ex che le gettarono sul viso dell' acido . A 36 anni la vita cambiata all'improvviso, per un uomo stalker , ...Sono passati dieci anni dal giorni in cuivenne aggredita da due uomini ingaggiati dal suo ex per sfregiarla con l'acido. In un'intervista al Corriere , la donna racconta i tanti interventi a cui si è sottoposta - 'più di venti'...Leggi Ancheperdona l'aggressore, Gessica Notaro: "Rispetto decisione, ma il carcere non riabilita" 'Quando il calendario segna 16 aprile non posso non ripensare alle 21.30 di quella sera. Mi ...

