Lucca, scoppia bombola di gas e crolla abitazione: si cerca un disperso (Di sabato 15 aprile 2023) E' accaduto nel comune di Montecarlo. Cinque feriti estratti dalle macerie, uno in codice rosso Esplosione con successivo crollo di un’abitazione di campagna a Montecarlo (Lucca), a causa di una probabile fuga di gas. E’ accaduto questa mattina, intorno alle 11.30, in via Traversa Marginone. Sul posto le forze dell’ordine, con i vigili urbani, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Al momento risultato 5 feriti. Un uomo, di cui al momento non si conosce l’età, è stato estratto vivo dalle macerie ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale pisano di Cisanello. Gli altri quattro feriti giudicati lievi sono stati trasportati all’ospedale di Lucca. All’appello mancherebbe ancora un disperso. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 15 aprile 2023) E' accaduto nel comune di Montecarlo. Cinque feriti estratti dalle macerie, uno in codice rosso Esplosione con successivo crollo di un’di campagna a Montecarlo (), a causa di una probabile fuga di gas. E’ accaduto questa mattina, intorno alle 11.30, in via Traversa Marginone. Sul posto le forze dell’ordine, con i vigili urbani, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Al momento risultato 5 feriti. Un uomo, di cui al momento non si conosce l’età, è stato estratto vivo dalle macerie ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale pisano di Cisanello. Gli altri quattro feriti giudicati lievi sono stati trasportati all’ospedale di. All’appello mancherebbe ancora un. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PressReview99 : Esplosione per fuga di gas e casa crollata a Montecarlo di Lucca: 4 feriti, ci sono persone sotto le macerie… - Marilenapas : RT @fanpage: ULTIM'ORA - Esplosione a Lucca: ci sono persone sotto le macerie, soccorsi in corso: - iltirreno : +++ Esplosione in una casa in via traversa del Marginone a Montecarlo (Lucca). Secondo le prime informazioni a caus… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: ULTIM'ORA - Esplosione a Lucca: ci sono persone sotto le macerie, soccorsi in corso: - CorriereToscano : Distrutta palazzina a Montecarlo, Lucca. Persona in vita estratta da soccorritori. Non si hanno notizie di una copp… -