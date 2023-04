Lucca, esplosione in un casolare: un morto e sei feriti (Di sabato 15 aprile 2023) La tragedia si è verificata a Montecarlo: la vittima è un uomo di 70 anni, gravi la moglie e un vicino di casa Leggi su ilgiornale (Di sabato 15 aprile 2023) La tragedia si è verificata a Montecarlo: la vittima è un uomo di 70 anni, gravi la moglie e un vicino di casa

Agenzia_Ansa : Un'esplosione con successivo crollo si è verificata in un'abitazione nel territorio del comune di Montecarlo (Lucca… - vigilidelfuoco : ?? #Lucca, esplosione con successivo crollo di un'abitazione di campagna a Montecarlo, causa una probabile fuga di g… - vigilidelfuoco : ?? #Lucca, esplosione e crollo abitazione di campagna a Montecarlo. Per le ricerche delle due persone segnalate come…

