Lucca | esplosione e crollo di un edificio a Montecarlo | si cercano dispersi

A Montecarlo (Lucca), in via Traversa Marginone, è crollata questa mattina, intorno alle 11.30, un'abitazione di campagna, probabilmente per un'esplosione dovuta a una fuga di gas. I Vigili del fuoco sono sul posto. Al momento risulterebbero due persone disperse, mentre un uomo è stato estratto vivo dalle macerie. Sul posto anche il personale Usar (per la ricerca in maceria) dai comandi di Prato e di Pisa, squadre da Pistoia, Pescia, e i cinofili dal comando di Siena.

