Lucca, esplosione e crollo di edificio a Montecarlo. Una vittima e sei feriti (Di sabato 15 aprile 2023) Un morto e sei feriti: è questo il bilancio di quanto successo a Montecarlo (Lucca), in via Traversa Marginone, dove è crollata questa mattina, intorno alle 11.30, un'abitazione di campagna, probabilmente per un'esplosione dovuta a una fuga di gas. Tra i feriti ci sono una donna e i suoi due figli di 9 e 12 anni che hanno riportato solo contusioni o escoriazioni: è probabile che si trovassero all'esterno della casa e siano stati investiti dal materiale caduto a causa del crollo. Una quarta persona ha riportato un trauma toracico. Mentre un'altra donna, la moglie della vittima, è stata estratta viva dalle macerie ed è stata trasportata in codice rosso all'ospedale pisano di Cisanello. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, insieme al personale Usar (per la ricerca e soccorso).

