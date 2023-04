Lucca | esplode una casa per fuga di gas | si cercano due dispersi sotto le macerie

(Di sabato 15 aprile 2023) A Montecarlo in provincia di, in via Traversa Marginone, è crollata questa mattina, intorno alle 11:30, unadi campagna, probabilmente per un' esplosione dovuta a unadi gas. I vigili ...

Esplosione in un complesso residenziale a Farra di Feltre, 12 appartamenti danneggiati, ...Sul luogo della deflagrazione sono arrivate le squadre del comando di vigili del fuoco con due Aps e un autogru, il personale Usar per la ricerca tra le macerie dai comandi di Prato e di Pisa.

Fuga di gas, esplode casa a Montecarlo: due dispersi, in salvo un uomo. Una persona è stata estratta viva dalle macerie della casa a Montecarlo (Lucca), interessata stamani ...A Montecarlo in provincia di Lucca, in via Traversa Marginone, è crollata questa mattina, intorno alle 11:30, una casa di campagna, probabilmente per un'esplosione dovuta a una ...