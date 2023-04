Lucca, esplode una casa: due persone sotto le macerie, quattro estratte vive (Di sabato 15 aprile 2023) Paura in provincia di Lucca, dove un’esplosione ha provocato il crollo di una palazzina. L’episodio si è verificato stamattina, intorno alle 11.30, a Marginone, frazione del comune di Altopascio, dove i vigili del fuoco hanno finora estratto dalle macerie quattro persone in vita. Altre due risultano ancora disperse. I quattro feriti sono stati portati all’ospedale di Lucca: si tratta di una donna con sospetta frattura del polso e i suoi due figli di 9 e 12 anni, con contusioni o escoriazioni e una quarta persona con trauma toracico. L’esplosione è dovuta probabilmente a una fuga di gas. Sempre nella provincia di Lucca, a Torre, lo scorso 27 ottobre una fuga di gas provocò l’esplosione di una palazzina, in cui persero la vita tre persone. Leggi su tpi (Di sabato 15 aprile 2023) Paura in provincia di, dove un’esplosione ha provocato il crollo di una palazzina. L’episodio si è verificato stamattina, intorno alle 11.30, a Marginone, frazione del comune di Altopascio, dove i vigili del fuoco hanno finora estratto dallein vita. Altre due risultano ancora disperse. Iferiti sono stati portati all’ospedale di: si tratta di una donna con sospetta frattura del polso e i suoi due figli di 9 e 12 anni, con contusioni o escoriazioni e una quarta persona con trauma toracico. L’esplosione è dovuta probabilmente a una fuga di gas. Sempre nella provincia di, a Torre, lo scorso 27 ottobre una fuga di gas provocò l’esplosione di una palazzina, in cui persero la vita tre

