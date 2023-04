Lucca, esplode casa di campagna a causa di una fuga di gas: quattro feriti. In due sotto le macerie (Di sabato 15 aprile 2023) È stata una fuga di gas a provocare l’esplosione di un’abitazione di campagna a Montecarlo, in provincia di Lucca, che ha causato il ferimento lieve di quattro persone, tutte portate in ospedale. Si tratta di una donna, che ha una sospetta frattura del polso, e dei suoi due figli di 9 e 12 anni che hanno riportato solo contusioni o escoriazioni. I ragazzini, probabilmente, si trovavano all’interno della casa e sono stati investiti da materiale caduto a causa del crollo. Una quarta persona ha riportato un trauma toracico. sotto le macerie, però, pare si trovino ancora due persone. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 15 aprile 2023) È stata unadi gas a provocare l’esplosione di un’abitazione dia Montecarlo, in provincia di, che hato il ferimento lieve dipersone, tutte portate in ospedale. Si tratta di una donna, che ha una sospetta frattura del polso, e dei suoi due figli di 9 e 12 anni che hanno riportato solo contusioni o escoriazioni. I ragazzini, probabilmente, si trovavano all’interno dellae sono stati investiti da materiale caduto adel crollo. Una quarta persona ha riportato un trauma toracico.le, però, pare si trovino ancora due persone. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

