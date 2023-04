Luca Salatino e Soraia si sono lasciati o bluff per andare a Temptation? (Di sabato 15 aprile 2023) Negli ultimi giorni sta facendo particolarmente rumore la presunta crisi tra Luca Salatino e Soraia Allam Ceruti. Dopo la decisione dell'ex concorrente del GF Vip di abbandonare il reality show, a causa della forte mancanza nei confronti della compagna, le cose tra i due potrebbero non avere funzionato. I beninformati hanno fatto sapere che i due avrebbero trascorso le feste pasquali separati e la storia avrebbe subito una battuta d'arresto. La coppia nata sotto i riflettori di Uomini e Donne non si mostra più insieme. Nelle ultime ore Luca Salatino è stato visto a Sanremo per presenziare all'apertura di un ristorante; Soraia è a Napoli. Alessandro Rosica sui social ha fatto sapere che la storia d'amore tra Luca Salatino e Soraia è ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 15 aprile 2023) Negli ultimi giorni sta facendo particolarmente rumore la presunta crisi traAllam Ceruti. Dopo la decisione dell'ex concorrente del GF Vip di abbandonare il reality show, a causa della forte mancanza nei confronti della compagna, le cose tra i due potrebbero non avere funzionato. I beninformati hanno fatto sapere che i due avrebbero trascorso le feste pasquali separati e la storia avrebbe subito una battuta d'arresto. La coppia nata sotto i riflettori di Uomini e Donne non si mostra più insieme. Nelle ultime oreè stato visto a Sanremo per presenziare all'apertura di un ristorante;è a Napoli. Alessandro Rosica sui social ha fatto sapere che la storia d'amore traè ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... thebursin___ : RT @milleansieee: A me dispiace tanto per Luca Salatino che si è lasciato con Soraya. In casa piangeva ogni due giorni, diceva che voleva s… - Antonel45sck : RT @milleansieee: A me dispiace tanto per Luca Salatino che si è lasciato con Soraya. In casa piangeva ogni due giorni, diceva che voleva s… - Kat82131855 : RT @aaaaa____am: L’imprenditore di Como quando è triste e vuole farsi una bella risata, apre il pc, lo accende, clicca sulla cartella “le l… - Giadahsospesap1 : RT @aaaaa____am: Quindi quando il principe George ha disegnato per Natale Luca Salatino con le corna, già sapeva e stava tentando di avvisa… - Methamorphose30 : RT @giocmedia: io da telespettatrice esigo il rimborso per aver dovuto assister ai 3 mesi di Luca Salatino nella casa -