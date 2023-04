Luca Salatino e Soraia Ceruti si sono lasciati? Ecco cosa sappiamo | Le pillole de La Velenosa (Di sabato 15 aprile 2023) No ragazzi ma io non posso crederci! Sembra che Luca Salatino e Soraia Ceruti si siano lasciati. Lui al GF Vip ha fatto 4 mesi a piangere per lei, non ne potevamo più, ogni due puntate Alfonso gli mandava qualche parente a dirgli di smetterla di fare il piagnone, e mo si sono lasciati??? Cioè ma lui ha mollato il programma per lei! Ma voi vi ricordate la pesantezza di Salatino che tra l’altro ad ogni mesiversario faceva volare i palloncini per la sua amata? Ma vi ricordate che lui si stava trasferendo a Como da lei, che avevano comprato casa e che volevano aprire insieme un ristorante? Niente, sembra essere andato tutto in fumo. Ora, per carità conferme dai diretti interessati non ce ne sono, però è un mesetto circa che non si vedono ... Leggi su nonsolo.tv (Di sabato 15 aprile 2023) No ragazzi ma io non posso crederci! Sembra chesi siano. Lui al GF Vip ha fatto 4 mesi a piangere per lei, non ne potevamo più, ogni due puntate Alfonso gli mandava qualche parente a dirgli di smetterla di fare il piagnone, e mo si??? Cioè ma lui ha mollato il programma per lei! Ma voi vi ricordate la pesantezza diche tra l’altro ad ogni mesiversario faceva volare i palloncini per la sua amata? Ma vi ricordate che lui si stava trasferendo a Como da lei, che avevano comprato casa e che volevano aprire insieme un ristorante? Niente, sembra essere andato tutto in fumo. Ora, per carità conferme dai diretti interessati non ce ne, però è un mesetto circa che non si vedono ...

