Luca Onestini e Ivana Mrazova insieme dopo il GfVip, il video fa impazzire i fan: 'Quando tornate in coppia?' (Di sabato 15 aprile 2023) Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono ritrovati dopo l'esperienza al Grande Fratello Vip . Con un video condiviso su TikTok , i due hanno mostrato ai follower di aver trascorso una giornata insieme ... Leggi su leggo (Di sabato 15 aprile 2023)si sono ritrovatil'esperienza al Grande Fratello Vip . Con uncondiviso su TikTok , i due hanno mostrato ai follower di aver trascorso una giornata...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mattino5 : Pronti per una nuova puntata di #BacktoSchool?! Mercoledì su #Italia1 ci sarà anche Luca Onestini! #Mattino5 - trash_italiano : Tra i nomi dei concorrenti dell'#Isola dei Famosi saltati all'ultimo ci sarebbero anche quelli di Gianmarco Onestin… - _redcandyy : Dopo aver saputo della fine di Soraya e Luca Salatino, il mio pensiero va ad Alfonso che non ha potuto fare il rema… - elica3001 : RT @BlogUomini: Luca Onestini e Ivana Mrazova si rivedono a sorpresa a Milano....primo riavvicinamento per la ex coppia, Oriana e Micol le… - cindykia25644 : RT @SoyMareluna: Grande Luca???? Questo TikTok lo dedicherei a Tutti i nostri Haters...gli anni passano l'odio continua... e noi li salutiamo… -