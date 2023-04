Luca Napolitano - La Lancia Ypsilon HF debutta nel 2025, con 240 CV (Di sabato 15 aprile 2023) La nuova Lancia Ypsilon non è ancora stata presentata e già riserva sorprese. Piacevoli. Dal 2025, infatti, la gamma si arricchirà di una versione HF, degna della sua gloriosa sigla, che dalla squadra corse divenne nota al grande pubblico applicata anche alle vetture stradali grazie alla Fulvia. La Ypsilon cattiva, infatti, avrà assetto ribassato e sfodererà una potenza di picco di 240 cavalli. Design sportivo. Ad annunciarlo è stato lo stesso ceo del marchio, Luca Napolitano, durante la conferenza stampa di presentazione della concept Pu+Ra HPE, che indica la direzione stilistica e concettuale dei prossimi modelli in arrivo, Ypsilon inclusa. La nuova generazione dell'utilitaria, in arrivo all'inizio del prossimo anno, sarà molto diversa dall'attuale: basata sulla ... Leggi su quattroruote (Di sabato 15 aprile 2023) La nuovanon è ancora stata presentata e già riserva sorprese. Piacevoli. Dal, infatti, la gamma si arricchirà di una versione HF, degna della sua gloriosa sigla, che dalla squadra corse divenne nota al grande pubblico applicata anche alle vetture stradali grazie alla Fulvia. Lacattiva, infatti, avrà assetto ribassato e sfodererà una potenza di picco di 240 cavalli. Design sportivo. Ad annunciarlo è stato lo stesso ceo del marchio,, durante la conferenza stampa di presentazione della concept Pu+Ra HPE, che indica la direzione stilistica e concettuale dei prossimi modelli in arrivo,inclusa. La nuova generazione dell'utilitaria, in arrivo all'inizio del prossimo anno, sarà molto diversa dall'attuale: basata sulla ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nicosacchettii : RT @cmqgloria: waxiello e maria come luca napolitano e gabriella scalise se non sapete di cosa sto parlando fatevi una cultura ! - cmqgloria : waxiello e maria come luca napolitano e gabriella scalise se non sapete di cosa sto parlando fatevi una cultura ! - lorydlsantosays : voglio fare room con barbara de santi gianmarco piccolog gioele riccardo fogli floriana secondi licia colò todarisa… - radiocalabriafm : LUCA NAPOLITANO - FORSE FORSE (MP3) -