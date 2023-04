Lotito | «Ho ripreso in mano tutto io | è una grande Lazio»

(Di sabato 15 aprile 2023) Le parole di Claudio, presidente della, sulla stagione del club biancoceleste in Serie A. I dettagli Claudioha parlato a Il Messaggero dopo la netta vittoria dellain casa dello Spezia. Il presidente ha fatto così il punto sulla stagione. LE PAROLE – «Non è un caso che sia sempre più presente a Formello. Questa squadra mi sta entusiasmando e voglio sostenerla affinché mantenga questo spirito sino all’ultimo. Nessuno deve più mettersi in mezzo, hoinio». LEGGI ALTRO SUNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

