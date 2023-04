L' opzione ideale Lo schiaffo a Putin | Mister Wagner | la rivolta del fedelissimo

(Di sabato 15 aprile 2023) Yevgeny Prigozhin, fedellissimo die fondatore del Gruppo, ha pubblicato un testo il 14 aprile che afferma che "l'" sarebbe che la Russia cessasse la fase attiva della guerra e "si trincerasse saldamente" nei territori occupati. "L'sarebbe annunciare la fine del conflitto, informare tutti che la Russia ha raggiunto i risultati pianificati e, in un certo senso, li abbiamo davvero raggiunti", ha scritto Prigozhin. Secondo Prigozhin, il compito principale della Russia in futuro dovrebbe essere quello di "stabilirsi saldamente e trincerarsi" nei territori occupati. Allo stesso tempo, Prigozhin ha affermato che l'Ucraina è uno "Stato completamente orientato al nazionale" piuttosto che uno che si considera parte della Russia. Secondo quanto riporta ...

Il gruppo Wagner: "L'ideale sarebbe annunciare la fine del conflitto in Ucraina" AGI - Agenzia Italia

