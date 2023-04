Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GianniVaretto : RT @LaStampa: L’ong italiana al lavoro a Kahrtum: “Alle 7 abbiamo sentito i primi spari, ora lo scontro è totale” - LaStampa : L’ong italiana al lavoro a Kahrtum: “Alle 7 abbiamo sentito i primi spari, ora lo scontro è totale” - antomos5589 : @FratellidItalia L'unica rotta tracciata è quella per gli scafisti per l'incontro con ONG, Guardia Costiera e Marina Militare Italiana.???????? - zara_vittoria : @Cmmy3 @gabrillasarti2 @ItalicaTestudo @liliaragnar @Roberta7416 @ombrysan @doluccia16 @VivianaP1511 @Perla19733917… - loriana34406751 : @Ariachetira @cecilia_strada comunista, abbia il coraggio di dichiarare da anti italiana e anti @GiorgiaMeloni che… -

...Giorgia Meloni a margine della visita presso una scuola... 'Mi do come obiettivo'eliminazione perché è una protezione ... "Come rispondiamo a questa vergogna":, Casarini dichiara guerra al ......per la cooperazione allo sviluppo, die di piccoli imprenditori. EgyptAir annuncia la sospensione dei voli per 72 ore EgyptAir ha annunciato la sospensione dei suoi voli da e per'......è coordinatore per la provincia di Treviso di Sinistra. ... È responsabile del settore Italia di unadi cooperazione ...a cuore lo sviluppo di un welfare che contrasti le diseguaglianze e'...