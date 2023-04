Lombardo: «Il problema dell’Inter è davanti, non segna nessuno» (Di sabato 15 aprile 2023) Marco Lombardo parlato a Sportitalia del momento in casa Inter, in Campionato e in Champions League. problema – Marco Lombardo ha individuato il problema principale dell’Inter in questo momento: «L’Inter si è complicata la vita. In base a come finirà la stagione succederanno delle cose. Si è inguaiata da sola, era seconda. La Champions ha fatto vedere l’Inter che conosciamo. Ha sbagliato tantissimo con le piccole in Campionato. Domani col Monza sarà difficile, giocano molto bene. Bisogna però ritrovare la vittoria se no la Champions scappa. I giocatori sicuri di rimanere l’anno prossimo sono pochi. Mentalmente magari per gli altri è molto più importante la Champions League. Il problema è davanti. Se non ritrovi Lautaro è un problema, non ... Leggi su inter-news (Di sabato 15 aprile 2023) Marcoparlato a Sportitalia del momento in casa Inter, in Campionato e in Champions League.– Marcoha individuato ilprincipalein questo momento: «L’Inter si è complicata la vita. In base a come finirà la stagione succederanno delle cose. Si è inguaiata da sola, era seconda. La Champions ha fatto vedere l’Inter che conosciamo. Ha sbagliato tantissimo con le piccole in Campionato. Domani col Monza sarà difficile, giocano molto bene. Bisogna però ritrovare la vittoria se no la Champions scappa. I giocatori sicuri di rimanere l’anno prossimo sono pochi. Mentalmente magari per gli altri è molto più importante la Champions League. Il. Se non ritrovi Lautaro è un, non ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Lombardo: «Il problema dell'Inter è davanti, non segna nessuno» - - ninni_lombardo : RT @SimoneBomber14: Le parole di #DeLaurentis ?? sulla @SerieA manda un segnale forte .. la #SerieA ha un grave problema e la gara d’assegn… - Giudiiiiiiiiii : @ItalObserver @Cartabellotta @albertosofia @fattoquotidiano Peró da lombarda di cartabellotta ricordo gli attacchi… - Calabresotto1 : @robbnada @profgviesti È proprio quello il problema. La parte succosa del frutto non è regionalizzata e distorce i… - Anna33289994 : @polina1156 Purtroppo non è solo un problema lombardo, è un problema nazionale Siamo alla merce di medici ( al… -