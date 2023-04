L’Olympiakos vuole Gattuso per la prossima stagione (Di sabato 15 aprile 2023) Gattuso pronto a tornare su una panchina europea. Questa mattina i media greci danno molto vicino l’ex allenatore del Valencia alL’Olympiakos. L’ex tecnico anche del Napoli aveva assunto l’incarico a Valencia all’inizio della stagione poi però i risultati negativi hanno portato alla risoluzione del contratto con il club spagnolo: “Anche il Valencia si libera di Gattuso. Addio di comune accordo dopo la sconfitta col Valladolid e l’ormai conclamato coinvolgimento nella lotta per non retrocedere“. El Pais al tempo non vedeva di buon occhio il tecnico ex Napoli: “Nel suo addio, Gattuso è stato mansueto – scrive El Paìs – Il tecnico dice addio affaticato nella sua battaglia per ottenere i rinforzi promessi da Lim senza risultati. Tre trasferte a Singapore e un’ultima conferenza telematica con il titolare lo ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 15 aprile 2023)pronto a tornare su una panchina europea. Questa mattina i media greci danno molto vicino l’ex allenatore del Valencia al. L’ex tecnico anche del Napoli aveva assunto l’incarico a Valencia all’inizio dellapoi però i risultati negativi hanno portato alla risoluzione del contratto con il club spagnolo: “Anche il Valencia si libera di. Addio di comune accordo dopo la sconfitta col Valladolid e l’ormai conclamato coinvolgimento nella lotta per non retrocedere“. El Pais al tempo non vedeva di buon occhio il tecnico ex Napoli: “Nel suo addio,è stato mansueto – scrive El Paìs – Il tecnico dice addio affaticato nella sua battaglia per ottenere i rinforzi promessi da Lim senza risultati. Tre trasferte a Singapore e un’ultima conferenza telematica con il titolare lo ...

