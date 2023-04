L’Olanda prepara la legge per l’eutanasia sotto i 12 anni

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 15 aprile 2023) Copenaghen – Il governo olandese ha deciso di estendereanche a bambinii 12affetti da malattie terminali, in linea con la proposta presentata dal ministro della Salute, Ernst Kuipers. Lo riferiscono i media olandesi, spiegando che il provvedimento dovrebbe essere approvato entro l’anno. Nel 2002fu il primo Paese a legalizzaresulla base di specifici protocolli. Al momento vi sono linee guida per i piccoliun anno e i maggiori di 12. Kuipers ha spiegato di voler estendere e rivedere il protocollo per i bambiniun anno per coprire la fascia fino a 12., halineato, sarà possibile solo per malati terminali le cui sofferenze insopportabili non possono essere ...