Lo preparo solo con gli albumi | è super soffice come lo faceva la mia nonna

Il ciambellone bianco con albumi è una nuvola di bontà: altissimo e soffice, si realizza con le uova, ma usando solo gli albumi! State per realizzare un dolce di un colore ambrato invitante e goloso, che si scioglie letteralmente in bocca per regalare al palato sensazioni quasi paradisiache. Spolveratelo con lo zucchero a velo, lo trasformerete in una nuvola di inaudita bontà. Perfetto a colazione per iniziare la giornata con gusto, si presta ad essere assaporato a merenda, accompagnato dalla nutella. Fatela in casa, sarete certe di ciò che mangiate. Eccovi la nostra ricetta super light per una pausa senza sensi di colpa, cliccate qui. Non dimenticate, però, che è ottimo anche a fine pasto per deliziare gli amici di sempre con le vostre arti culinarie! Curiose di scoprire tutti i passaggi per questo ...

