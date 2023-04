(Di sabato 15 aprile 2023) Ilè scatenato sul mercato, sia inche in entrata. Per quanto riguarda le cessioni, i Reds sono pronti a far partire...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Liverpool, rivoluzione totale: ecco i nove giocatori in uscita: Il Liverpool è scatenato sul mercato, sia in uscita… - sportli26181512 : Liverpool, niente asta per Bellingham. Quattro profili sul taccuino: Il Liverpool si tira fuori dalla corsa a Jude… - Mario_Vanni__ : @MauOrbez1887 Che supplizio il Liverpool di klopp, e in questo caso Nunez,gakpo e klopp hanno veramente poche colpe… - sportli26181512 : Klopp sulla rivoluzione al Liverpool: 'Una cosa è certa sul mercato': L'allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp ha d… -

Commenta per primo Ilsi tira fuori dalla corsa a Jude Bellingham . Attualmente ottavi in Premier League, i Reds si preparano a una vera e propriain estate e la proprietà non intende spendere 150 ...Nello specifico in casa Chelsea, nel pieno di unastramilionaria e a dir poco ... Dagli 'Spurs' al, con gli 'scarti' Naby Keita e Roberto Firmino che non rinnoveranno il contratto ...Commenta per primo L'allenatore del, Jurgen Klopp ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Arsenal: 'Qualsiasi cosa faremo sul prossimo mercato estivo, per alcuni non sarà abbastanza. Ma con una ...

Liverpool, rivoluzione totale: ecco i nove giocatori in uscita Calciomercato.com

Il Liverpool opererà un'importante rivoluzione in vista della prossima stagione, e sono quattro i gioielli su cui il club vuole puntare.In vista dell'auspicata, e sempre più probabile, promozione in Serie A, il blasonato club sogna il colpaccio in salsa anglo-portoghese ...