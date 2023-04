Liverpool, pronti 200 milioni per quattro giocatori. Ecco chi sono (Di sabato 15 aprile 2023) Il Liverpool è pronto a spendere circa duecento milioni durante il mercato estivo. L'attuale stagione non all'altezza delle aspettative... Leggi su calciomercato (Di sabato 15 aprile 2023) Ilè pronto a spendere circa duecentodurante il mercato estivo. L'attuale stagione non all'altezza delle aspettative...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Liverpool, pronti 200 milioni per quattro giocatori. Ecco chi sono: Il Liverpool è pronto a spendere circa duecento… - Soldato12501 : Liverpool e Eurofan non sono pronti alla potenza. - Ftbnews24 : #Liverpool, Real Madrid avvisato: pronti 80 milioni per un centrocampista #Calciomercato, Liverpool, Real Madrid - ukcalcio : Pronti, via e dopo il pranzo pasquale, l'Arsenal passa in vantaggio sul Liverpool.Un gol fondamentale, per una gara fondamentale - calcioinglese : Pronti per Liverpool-Arsenal. Chi vince secondo voi? -