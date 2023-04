Vai agli ultimi Twett sull'argomento... susydigennaro : RT @napolimagazine: LIVERPOOL - Mount è la prima alternativa a Bellingham - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LIVERPOOL - Mount è la prima alternativa a Bellingham - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LIVERPOOL - Mount è la prima alternativa a Bellingham - napolimagazine : LIVERPOOL - Mount è la prima alternativa a Bellingham - apetrazzuolo : LIVERPOOL - Mount è la prima alternativa a Bellingham -

...lascerà ilin scadenza di contratto. Si prova a mettere le basi per una operazione che per l'Inter sarebbe molto importante, visto il livello del giocatore di cui si parla. In, ...Le squadre che procedevano a ritmi forsennati come ildi Klopp sono implose e le ... Le formazioni più evolute si sono date un'diretta e 'riposante' per sopravvivere alle giornate ......acquistare anche un altro attaccante che potrebbe essere una grandead Olivier Giroud . In questa stagione, l'apporto di Divock Origi non è stato dei migliori e per questo l'ex...

Liverpool, l'alternativa a Bellingham è un obiettivo di Milan e Napoli Calciomercato.com

Il mercato dell'Inter si concentrerà morto sul reparto offensivo, e Piero Ausilio è già volato in missione per riallacciare dei contatti.Mason Mount, centrocampista del Chelsea, a cui scade il contratto con in blues nell'estate del 2024, potrebbe essere l'alternativa al grande obiettivo del mercato del centrocampo del Liverpool, Jude B ...