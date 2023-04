LIVE Trevisan Cocciaretto-Hrucankova Mihalikova 6-4 1-0 | Italia-Slovacchia 2-2 BJKC in DIRETTA | le azzurre vincono il primo set

Leggi su oasport

(Di sabato 15 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-1 Game a zero per la40-0 In rete il rovescio di. 30-0 Hruncakova trova il passante di rovescio. 1-0chiude! Leun game fondamentale. A-40 Ancora, ma stavolta la volée è ottima. 40-40 Purtroppocommette un altro errore a rete. A-40cancella subito l’errore precedente e chiude al volo. 40-40sbaglia tutto a rete. A-40 Prima vincente di. 40-40 Bravissimaad annullarla con un bel dritto. 30-40 Palla break per la. 30-30 Di poco fuori il dritto di. 30-15 Prima ...