LIVE – Terza giornata Assoluti nuoto Riccione 2023 | finali sabato 15 aprile in DIRETTA

(Di sabato 15 aprile 2023) Latestualedelladei Campionati Italianiprimaverili didi. I migliori nuotatori italiani sono pronti a scendere in vasca per giocarsi il titolo tricolore nella vasca da 50 metri, ma anche il pass per i Mondiali di Fukuoka in programma a luglio. Fari puntati soprattutto sugli 800 metri stile libero maschili con Domenico Acerenza e Gregorio Paltrinieri. L’appuntamento è a partire dalle ore 10.00 di15per la sessione mattutina, mentre dalle ore 18.30 si svolgerà la sessione pomeridiana. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedelle gare di15...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloVa69665672 : JIMMY FONTANA 'Diavolo' Live (Terza classificata al Festival di Barcello... - sportli26181512 : Sinner-Rune all'ATP Monte-Carlo, il risultato in diretta live della partita: Alla terza semifinale di fila in un Ma… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto3 #AmericasGP #AustinGP #Motorionline L'asfalto 'chiazzato' di Austin protagonista della terza sessione di libere… - motograndprixit : #Moto3 #AmericasGP #AustinGP #Motorionline L'asfalto 'chiazzato' di Austin protagonista della terza sessione di lib… - luca_pelle2508 : Segui con Pelle Motorsport la diretta delle terza sessione di prove libere del FIA World Endurance Championship da… -

Nellagiornata dei Campionati Italiani Assoluti primaverili di Riccione 2023 di nuoto , il primo ... SEGUI ILIL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV TUTTI I RISULTATI QUALIFICAZIONI PARIGI ...COME VEDERE LA PARTITA IN TV PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 ITALIA - IRLANDA 24 -... 6 - Le azzurre per lavolta si fermano a pochi metri dalla meta. Un ottimo avvio a livello ...Nellamanche Lorella ed Emanuel decidono di sfidare il team formato da Arisa/Todaro che perdono. In sfida vanno i due cantanti Wax e Federica, ma a rischiare è quest'ultima. l ballottaggio ...

CAMPIONATI ITALIANI UNDER 23 - LA TERZA GIORNATA DI ... Federazione Italiana Scherma

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:45 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Italia-Irlanda. Grazie per aver seguito l’incontro in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA ...MotoGP: Bagnaia scatta in pole davanti ad Alex Rins, con Luca Marini a completare la prima fila. Alex Marquez segna il 4° tempo davanti a Bezzecchi ed Aleix Espargarò, Quartararo scatta 7° ...