LIVE Sollevamento pesi | Europei 2023 in DIRETTA | si salva Imperio nello strappo!

19.01 Tocca adesso all'altra romena Mihaela Valentina Cambei, primo tentativo a 85 kg per lei. 19.00 Anche il terzo tentativo di Csengeri non va a segno e la romena chiude senza una misura valida lo strappo. 18.58 La romena fallisce anche la seconda prova, ritrovandosi spalle al muro come si è trovata Giuliain precedenza. 18.57 Csengeri fallisce il primo tentativo a 84 kg. L'azzurra è certamente medaglia di bronzostrappo. 18.55 CE LA FA GIULIA! Con determinazione la pugliese riesce ad alzare 83 kg e si issa al comandostrappo. Adesso salgono in pedana le due romene, Csengeri e Cambei. 18.55 E' il momento di, forza Giulia! 18.54 ...