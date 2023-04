LIVE Sollevamento pesi | Europei 2023 in DIRETTA | inizia la gara di Giulia Imperio!

Leggi su oasport

(Di sabato 15 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome vedere lain tv o streaming – Le speranze di medaglia azzurre 18.52 Imperio si ripresenta immediatamente per la seconda prova. 18.50 Peccato, il primo tentativo a 82 kg della pugliese non va a buon fine. 18.49 Duygu Alici non riesce a sollevare 82 kg e finisce il suo strappo a 79. Entra in pedana18.48 Lomachynska alza, seppur con qualche difficoltà, 81 kg e sale in testa quando le manca solamente un tentativo. 18.46 Non riesce il terzo ed ultimo tentativo a 80 kg per Pelinsu Bayav che rimane ferma a quota 78. Imperio alza la sua misura d’ingresso a 82 kg, molto aggressiva la tattica dell’azzurra. 18.44 Anche Alici supera il tentativo a 79 kg e affianca Lomachynska in testa alla classifica. 18.42 L’ucraina alza senza difficoltà 79 kg ...