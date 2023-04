LIVE Sollevamento pesi | Europei 2023 in DIRETTA | inizia la gara dei -49 kg femminile

Leggi su oasport

(Di sabato 15 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome vedere lain tv o streaming – Le speranze di medaglia azzurre 18.22 Non valido il tentativo a 71 kg di Zagorac. 18.21 Questa volta va a segno la polacca, che pareggia la misura di Maisuradze, sale in pedana la serba Radmila Zagorac. 18.20 Si ripresenta Drzazga per il secondo tentativo. 18.18 Fallisce il primo tentativo a 70 kg la polacca Oliwia Drzazga, Imperio ha dichiarato come prima misura 80 kg. 18.17 Riesce il tentativo a 70 kg per la georgiana, ricordiamo che ogni atleta ha a disposizione tre chances sia per lo strappo che per lo slancio. 18.14 La prima atleta attesa in pedana è la georgiana Mariam Maisuradze. 18.10 Ricordiamo che Giulia Imperio è all’undicesimo posto nel ranking di qualificazione per Parigi grazie ai 181 kg alzati in totale nella competizione iridata di Bogotà ...