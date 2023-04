LIVE Sollevamento pesi | Europei 2023 in DIRETTA | Imperio chiude al 2° lo strappo | inizia la seconda parte di gara

(Di sabato 15 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome vedere lain tv o streaming – Le speranze di medaglia azzurre 19.24 Intanto la spagnola Maria Gimenez ha deciso di abbandonare la. 19.23 Valida laprova a 92 kg per Maisuradze. 19.21 Ce la fa Zagorac ad alzare 87 kg nel secondo tentativo, sbloccandosi in questadopo lo 0 nello. 19.20 Valido il primo tentativo per la georgiana Mariam Maisuradze a 87 kg. 19.19 Zagorac fallisce il primo tentativo a 87 kg. 19.17 Comincia ladi, lo slancio. In pedana c’è la serba Zagorac, rimasta a secco nello. 19.13 Una buona prestazione pernella primadi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CMVenezia : RT @comunevenezia: ??#Avviso?? Test di sollevamento delle barriere del #Mose ??Previsto il 21 aprile alla bocca di porto di Lido Treporti… - comunevenezia : ??#Avviso?? Test di sollevamento delle barriere del #Mose ??Previsto il 21 aprile alla bocca di porto di Lido Tre… -

Un altro dato importante riguarda la deformazione ed ildel suolo : nell'area di massima deformazione è di circa 15±3 m al mese. Da novembre 2005 il suolo si è sollevato di più di un ...Un altro dato importante riguarda la deformazione ed ildel suolo : nell'area di massima deformazione è di circa 15±3 m al mese. Da novembre 2005 il suolo si è sollevato di più di un ...... "Disciplina della navigazione in occasione deldel Mo. S. E." Per maggiori informazioni: Leggi l'ordinanza della Capitaneria di Porto

LIVE Sollevamento pesi, Europei 2023 in DIRETTA: Giulia Imperio per confermare il titolo dei -49 kg, ma serve la misura per Parigi 2024 OA Sport

L’attesa è terminata. Quest’oggi, sabato 15 aprile, verranno assegnati i primi due titoli ai Campionati Europei di sollevamento pesi 2023 in quel di Yerevan, in Armenia. Il piatto forte (in casa Itali ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come vedere la gara in tv o streaming – Le speranze di medaglia azzurre Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del gruppo A della cat ...