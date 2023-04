LIVE Sollevamento pesi | Europei 2023 in DIRETTA | Giulia Imperio per confermare il titolo dei -49 kg | ma serve la misura per Parigi 2024

Leggi su oasport

(Di sabato 15 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome vedere la gara in tv o streaming – Le speranze di medaglia azzurre Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alladel gruppo A della categoria femminile fino a 49 kg in occasione della prima giornata dei Campionatidi, in corso di svolgimento a Yerevan e valevoli come tappa del percorso di qualificazione olimpica verso i Giochi di. L’Italia punta tutto su, campionessa europea (senior e Under 23) in carica con l’obiettivo di un piazzamento sul podio ed il grande sogno di confermarsi sul trono del Vecchio Continente nonostante la presenza odierna dell’arrembante ...