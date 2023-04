LIVE Sollevamento pesi | Europei 2023 in DIRETTA | argento per Giulia Imperio! Oro alla romena Cambei

Leggi su oasport

(Di sabato 15 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome vedere la gara in tv o streaming – Le speranze di medaglia azzurre 20.17 La nostrasi chiude qui, noi di OA Sport vi ringraziamo e vi auguriamo un felice proseguimento di serata. 20.16 Anche la giornata di domani sarà importante per lastica azzurra: scenderà in pedana il classe 2001 Sergio Massidda, indicato come uno dei favoriti nella categoria -61 kg maschile. 20.15 Non riconferma l’oro europeoImperio, che comunque ottiene una splendida medaglia d’alle spalle di una straordinaria Mihaela Valentina: con questo punteggio, la pugliese rientra nella top ten del ranking di qualificazione per le prossime Olimpiadi. 20.13 La top-five finale della gara dei -49 kg ...