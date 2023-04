LIVE Sollevamento pesi | Europei 2023 in DIRETTA | ancora un po’ di attesa prima dell’ingresso in pedana di Giulia Imperio

Leggi su oasport

Come vedere la gara in tv o streaming – Le speranze di medaglia azzurre 18.39 Pronta Nguyen per l'ultima prova a 77 kg. 18.38 Fallisce il terzo ed ultimo tentativo a 76 kg anche Maria Gimenez. 18.37 La georgiana non riesce a sollevare 76 kg e rimane ferma a quota 73. 18.36 Entra benissimo in gara Alici, alzando 76 kg e salendo in testa alla classifica. Si ripresenta Maisuradze per l'ultimo tentativo. 18.35 Secondo tentativo valido per Tham Nguyen a 75 kg, l'irlandese pareggia la prestazione di Bayav. Sale inl'altra turca in gara, Duygu Alici. 18.33 Valida la prestazione della Bayav a 75 kg: la turca è la nuova leader della classifica. 18.32 Buona anche questa prova per la spagnola, che balza al comando con 74 kg. Fa il suo ingresso la turca Pelinsu Bayav per il suo primo ...