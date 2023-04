LIVE Sollevamento pesi | Europei 2023 in DIRETTA | ancora pochi istanti all’inizio della gara dei -49 kg femminile

Leggi su oasport

18.10 Ricordiamo che Giulia Imperio è all'undicesimo posto nel ranking di qualificazione per Parigi grazie ai 181 kg alzati in totale nella competizione iridata di Bogotà del 2022. Alla pugliese servirebbe una misura totale di almeno 190 kg per scalare qualche posizione in classifica. 18.06 Dieci minutiufficiale. 18.05 Finisce la presentazione delle undiciste in. 18.01 Salgono sulla pedana tutte le atlete per la presentazione. 17.58 Tre minutimanifestazione. 17.55 Attenzione anche all'atleta ucraina Anhelina Lomachynska, medaglia d'argento alle spalle di ...