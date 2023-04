LIVE Sinner-Rune, ATP Montecarlo 2023 in DIRETTA: pioggia incessante, possibile rinvio a domani (Di sabato 15 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE BUON TABELLONE PER JANNIK Sinner A BARCELLONA: MA CI SARÀ? 16.43 Continua a piovere. Gli organizzatori attenderanno davvero le 21.00 per far riprendere le semifinali? Una bella gatta da pelare. Ricordiamo infatti che deve ancora terminare la prima semifinale tra Rublev e Fritz, con il russo che è avanti 3-2 al terzo. 16.34 Secondo BBC.com, potrebbe esserci qualche schiarita a breve, ma la pioggia è comunque attesa ancora tra le 19.00 e le 21.00. Poi dovrebbe tornare il sereno. 16.20 Piove tanto, il campo è stato coperto con i teloni. Riparte il thread più atteso da tutto Twitter Aggiornamenti ogni 10 minuti sulle condizioni meteo a Monte Carlo.: 16:10 – Piove. pic.twitter.com/avl3tFfu5c — Fil (@FilippoPompilii) April 15, 2023 16.18 Le previsioni meteo non ... Leggi su oasport (Di sabato 15 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABUON TABELLONE PER JANNIKA BARCELLONA: MA CI SARÀ? 16.43 Continua a piovere. Gli organizzatori attenderanno davvero le 21.00 per far riprendere le semifinali? Una bella gatta da pelare. Ricordiamo infatti che deve ancora terminare la prima semifinale tra Rublev e Fritz, con il russo che è avanti 3-2 al terzo. 16.34 Secondo BBC.com, potrebbe esserci qualche schiarita a breve, ma laè comunque attesa ancora tra le 19.00 e le 21.00. Poi dovrebbe tornare il sereno. 16.20 Piove tanto, il campo è stato coperto con i teloni. Riparte il thread più atteso da tutto Twitter Aggiornamenti ogni 10 minuti sulle condizioni meteo a Monte Carlo.: 16:10 – Piove. pic.twitter.com/avl3tFfu5c — Fil (@FilippoPompilii) April 15,16.18 Le previsioni meteo non ...

