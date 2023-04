LIVE Sinner-Rune, ATP Montecarlo 2023 in DIRETTA: inizia Rublev-Fritz in ritardo, poi l’azzurro (Di sabato 15 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.00 E’ terminato il match di doppio. Sta per iniziare la prima semifinale tra Frizt e Rublev. A seguire toccherà a Jannik Sinner contro Rune. 13.35 Buongiorno amici di OA Sport. Con ogni probabilità la semifinale tra Sinner e Rune inizierà in ritardo. E’ infatti ancora in corso il doppio tra Krawietz/Puetz-Arneodo/Weissborn, attualmente al terzo set. Poi toccherà a Rublev-Fritz e solo dopo vedremo in campo l’italiano. Ben difficilmente Sinner inizierà alle 15.30. Inoltre c’è anche il rischio che possa piovere. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della semifinale dell’ATP di ... Leggi su oasport (Di sabato 15 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.00 E’ terminato il match di doppio. Sta perre la prima semifinale tra Frizt e. A seguire toccherà a Jannikcontro. 13.35 Buongiorno amici di OA Sport. Con ogni probabilità la semifinale trainizierà in. E’ infatti ancora in corso il doppio tra Krawietz/Puetz-Arneodo/Weissborn, attualmente al terzo set. Poi toccherà ae solo dopo vedremo in campo l’italiano. Ben difficilmenteinizierà alle 15.30. Inoltre c’è anche il rischio che possa piovere. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella semifinale dell’ATP di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nuccia20 : RT @paoloangeloRF: Sinner-Rune per la finale, LIVE alle 15.30 su Sky - Deiana_Luca9 : RT @paoloangeloRF: Sinner-Rune per la finale, LIVE alle 15.30 su Sky - paoloangeloRF : Sinner-Rune per la finale, LIVE alle 15.30 su Sky - Ftbnews24 : #Montecarlo, Sinner-Rune Streaming Gratis: dove vedere la semifinale in Diretta LIVE #Dirette Live, Tennis - livetennisit : Masters 1000 Monte Carlo: I risultati con il dettaglio delle Semifinali. LIVE Jannik Sinner vs Holger Rune (LIVE) -

LIVE Sinner-Rune, ATP Montecarlo 2023 in DIRETTA: ritardo quasi inevitabile per l'inizio del match OA Sport LIVE Sinner-Rune, ATP Montecarlo 2023 in DIRETTA: ritardo quasi inevitabile per l’inizio del match CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.35 Buongiorno amici di OA Sport. Con ogni probabilità la semifinale tra Sinner e Rune inizierà in ritardo. E’ infatti ancora in corso il doppio tra Krawiet ... LIVE! Tennis, Monte Carlo Masters 1000: live blog, aggiornamenti in tempo reale, risultati TENNIS - Live blog 7a giornata Monte Carlo Masters 1000: sabato che vedrà in campo le semifinali Fritz-Rublev e Sinner-Rune. Aggiornamenti in tempo reale ... CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.35 Buongiorno amici di OA Sport. Con ogni probabilità la semifinale tra Sinner e Rune inizierà in ritardo. E’ infatti ancora in corso il doppio tra Krawiet ...TENNIS - Live blog 7a giornata Monte Carlo Masters 1000: sabato che vedrà in campo le semifinali Fritz-Rublev e Sinner-Rune. Aggiornamenti in tempo reale ...