LIVE Sinner-Rune, ATP Montecarlo 2023 in DIRETTA: ha smesso di piove, tra poco ricomincia Rublev-Fritz? (Di sabato 15 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE BUON TABELLONE PER JANNIK Sinner A BARCELLONA: MA CI SARÀ? PERCHE’ JANNIK Sinner RISCHIA DI DOVER GIOCARE 2 PARTITE DOMENICA: UNO SVANTAGGIO ENORME 17.29 Gli spettatori stanno tornando sugli spalti. 17.26 Si intravede un barlume di azzurro all’orizzonte… Still waiting for the restart of the match #RolexMontecarloMasters pic.twitter.com/F7kSJ2act4 — Rolex Monte-Carlo Masters (@ROLEXMCMASTERS) April 15, 2023 17.23 HA smesso DI pioveRE! Si stanno togliendo i teloni, a breve potrebbe ricominciare la semifinale tra Rublev e Fritz! 17.08 Il momento in cui sono stati messi i teloni sul campo. Staff put the cover on one of the courts during a rain break of the semi ... Leggi su oasport (Di sabato 15 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABUON TABELLONE PER JANNIKA BARCELLONA: MA CI SARÀ? PERCHE’ JANNIKRISCHIA DI DOVER GIOCARE 2 PARTITE DOMENICA: UNO SVANTAGGIO ENORME 17.29 Gli spettatori stanno tornando sugli spalti. 17.26 Si intravede un barlume di azzurro all’orizzonte… Still waiting for the restart of the match #RolexMasters pic.twitter.com/F7kSJ2act4 — Rolex Monte-Carlo Masters (@ROLEXMCMASTERS) April 15,17.23 HADIRE! Si stanno togliendo i teloni, a breve potrebbere la semifinale tra! 17.08 Il momento in cui sono stati messi i teloni sul campo. Staff put the cover on one of the courts during a rain break of the semi ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : LIVE Alle 16 Sinner-Rune: la semifinale a Montecarlo - MarcoBeltrami79 : Sinner-Rune oggi in semifinale al Montecarlo Masters di tennis, orario TV e dove vederla in diretta streaming… - nuccia20 : RT @paoloangeloRF: Sinner-Rune per la finale, LIVE alle 15.30 su Sky - Deiana_Luca9 : RT @paoloangeloRF: Sinner-Rune per la finale, LIVE alle 15.30 su Sky - paoloangeloRF : Sinner-Rune per la finale, LIVE alle 15.30 su Sky -