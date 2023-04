LIVE Sinner-Rune, ATP Montecarlo 2023 in DIRETTA: chi vince sarà davanti nel ranking, in palio la finale (Di sabato 15 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della semifinale dell’ATP di Montecarlo 2023 tra Jannik Sinner e Holger Rune. Il match sarà il terzo di giornata sul campo centrale a partire dalle 11.30 e, in ogni caso, non inizierà prima delle 15.30. In precedenza scenderanno in campo Krawietz/Puetz-Arneodo/Weissborn in doppio e Fritz-Rublev nella prima semifinale del tabellone di singolare (non prima delle 13.30). Jannik Sinner disputa la terza semifinale consecutiva in un Masters1000 dopo Indian Wells e Miami: se negli Stati Uniti si giocava sul cemento, nel Principato i campi sono in terra rossa. Un segnale di ... Leggi su oasport (Di sabato 15 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella semidell’ATP ditra Jannike Holger. Il matchil terzo di giornata sul campo centrale a partire dalle 11.30 e, in ogni caso, non inizierà prima delle 15.30. In precedenza scenderanno in campo Krawietz/Puetz-Arneodo/Weissborn in doppio e Fritz-Rublev nella prima semidel tabellone di singolare (non prima delle 13.30). Jannikdisputa la terza semiconsecutiva in un Masters1000 dopo Indian Wells e Miami: se negli Stati Uniti si giocava sul cemento, nel Principato i campi sono in terra rossa. Un segnale di ...

