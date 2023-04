LIVE Sinner-Rune, ATP Montecarlo 2023 in DIRETTA: arriva la pioggia e ancora deve finire Rublev-Fritz! (Di sabato 15 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE BUON TABELLONE PER JANNIK Sinner A BARCELLONA: MA CI SARÀ? 15.57 SOSPESO IL MATCH TRA Rublev E Fritz! E’ arrivata la temuta pioggia a Montecarlo. Il russo è in vantaggio 3-2 nel terzo set. Potrebbe essere una sosta piuttosto lunga. Amici di OA Sport: occorre munirsi di pazienza oggi! 15.35 Ci sarà ancora da aspettare! Andrey Rublev ha vinto il secondo set per 6-1 contro Taylor Fritz, dunque si va al terzo set. Speriamo che il tempo regga: il cielo è diventato decisamente nuvoloso. 15.00 L’americano Taylor Fritz ha vinto 7-5 il primo set contro il russo Andrey Rublev. 14.00 E’ terminato il match di doppio. Sta per iniziare la prima semifinale tra Frizt e ... Leggi su oasport (Di sabato 15 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABUON TABELLONE PER JANNIKA BARCELLONA: MA CI SARÀ? 15.57 SOSPESO IL MATCH TRAE’ta la temuta. Il russo è in vantaggio 3-2 nel terzo set. Potrebbe essere una sosta piuttosto lunga. Amici di OA Sport: occorre munirsi di pazienza oggi! 15.35 Ci saràda aspettare! Andreyha vinto il secondo set per 6-1 contro Taylor Fritz, dunque si va al terzo set. Speriamo che il tempo regga: il cielo è diventato decisamente nuvoloso. 15.00 L’americano Taylor Fritz ha vinto 7-5 il primo set contro il russo Andrey. 14.00 E’ terminato il match di doppio. Sta per iniziare la prima semifinale tra Frizt e ...

