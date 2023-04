LIVE – Sinner-Rune 6-1 5-7 5-6, semifinale Masters 1000 Montecarlo 2023: RISULTATO in DIRETTA (Di sabato 15 aprile 2023) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Sinner-Rune, incontro valevole per la seconda semifinale maschile del Masters 1000 di Montecarlo 2023 (terra battuta). L’azzurro, dopo aver sudato freddo agli ottavi contro il polacco Hubert Hurkacz, nei quarti ha lasciato soltanto quattro giochi all’amico e connazionale Lorenzo Musetti. Adesso trova il danese che, dopo aver approfittato del forfait di Matteo Berrettini, non ha lasciato scampo al russo Daniil Medvedev. I due si sono incontrati lo scorso ottobre nella semifinale di Sofia. Sinner, dopo aver dominato il primo parziale, fu costretto al ritiro nelle battute finali del terzo lasciando campo libero al campioncino scandinavo. Sarà l’altoatesino a partire con i ... Leggi su sportface (Di sabato 15 aprile 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per la secondamaschile deldi(terra battuta). L’azzurro, dopo aver sudato freddo agli ottavi contro il polacco Hubert Hurkacz, nei quarti ha lasciato soltanto quattro giochi all’amico e connazionale Lorenzo Musetti. Adesso trova il danese che, dopo aver approfittato del forfait di Matteo Berrettini, non ha lasciato scampo al russo Daniil Medvedev. I due si sono incontrati lo scorso ottobre nelladi Sofia., dopo aver dominato il primo parziale, fu costretto al ritiro nelle battute finali del terzo lasciando campo libero al campioncino scandinavo. Sarà l’altoatesino a partire con i ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Nerys__ : #RolexMontecarloMasters SF LIVE ?? Set 3 - game 11 Rune vince la sua battuta con #Sinner a 30. Da segnalare: una smo… - Nerys__ : #RolexMontecarloMasters SF LIVE ?? Set 3 - game 10 Sinner parte bene,Rune con due smorzate recupera,30 pari. Lungol… - Nerys__ : #RolexMontecarloMasters SF LIVE ?? Set 3 - game 9 Game netto e robusto di Rune in battuta con #Sinner a zero ????Sinner 4 ????Rune 5 #SkyTennis - Nerys__ : #RolexMontecarloMasters SF LIVE ?? Set 3 - game 8 #Sinner si porta 0-30, poi arrivano una risposta fulminea di Rune… - Nerys__ : #RolexMontecarloMasters SF LIVE ?? Set 3 - game 7 Rune folle serve and volley sulla seconda e perde il punto. Lo rec… -