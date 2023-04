LIVE – Sinner-Rune 6-1 5-6 | semifinale Masters 1000 Montecarlo 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di sabato 15 aprile 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per la secondamaschile deldi(terra battuta). L’azzurro, dopo aver sudato freddo agli ottavi contro il polacco Hubert Hurkacz, nei quarti ha lasciato soltanto quattro giochi all’amico e connazionale Lorenzo Musetti. Adesso trova il danese che, dopo aver approfittato del forfait di Matteo Berrettini, non ha lasciato scampo al russo Daniil Medvedev. I due si sono incontrati lo scorso ottobre nelladi Sofia., dopo aver dominato il primo parziale, fu costretto al ritiro nelle battute finali del terzo lasciando campo libero al campioncino scandinavo. Sarà l’altoatesino a partire con i ...

Cari amici di Ubitennis, benvenuti alla direttain cui seguiremo in diretta un sabato importante per il tennis italiano. Al Masters 1000 è impegnato Jannikin semifinale contro Holger ...... una vittoria e una sconfitta contro Rune; tre sconfitte e due vittorie per ritiro contro. ...SCORE ORDINE DI GIOCO SINGOLARE DOPPIO QUALIFICAZIONI 15 aprile 2023(Ita) - Rune (Dan) Risultato. Torneo di Montecarlo, Semifinale 1° 2° 3°(ITA) Rune (NAZ) Per vedere la partita in diretta streaming fai qui il tuo abbonamento a Now - ...

LIVE Sinner-Rune 1-0 in semifinale: Jannik c'è! Controbreak, ora è 5-5 La Gazzetta dello Sport

Tra poco la diretta della prima semifinale del Rolex Monte Carlo Masters 2023 tra l'azzurro numero 8 del mondo Jannik Sinner e il numero 7 del ranking Holger Rune. In palio l'accesso ...