LIVE Sinner-Rune 6-1 | 0-3 ATP Montecarlo 2023 in DIRETTA | match di nuovo sospeso per pioggia!

(Di sabato 15 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABUON TABELLONE PER JANNIKA BARCELLONA: MA CI SARÀ? 19.20 Vi terremo aggiornati circa l’evoluzione degli eventi a. 19.16 Le previsioni meteo in effetti davano pioggia tra le 19.00 e le 21.00. Staremo a vedere. 19.15 I giocatori rientrano negli spogliatoi! La pioggia non dà tregua oggi. Occorrerà attendere che smetta. Era anche spuntato l’arcobaleno, ma la pioggia non è cessata. 19.13ha indossato una felpa e si è messo addosso una asciugamano. Fa freddo. 19.12 Gli addetti al campo stanno provando ad asciugarlo, in particolare le linee. Il problema è che sta piovendo… 19.11! L’arbitro invita i giocatori a sedersi, in attesa che le condizioni possano migliorare. I giocatori stanno parlando ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Nerys__ : #RolexMontecarloMasters LIVE ?? SF Ore 19.15 - La partita è interrotta. Linee troppo scivolose, pericolose per i gi… - stefanobersani : RT @SkySport: Sinner-Rune, segui la semifinale di Monte-Carlo LIVE ?? - Nerys__ : #RolexMontecarloMasters LIVE ?? SF SET 2 - game3 Fase assai fallosa di #Sinner. Poi, una sua bella smorzata. Rune ti… - MiaomiaoCh : RT @Nerys__: #RolexMontecarloMasters LIVE ?? SF ???? ??Il primo set è di #Sinner con un netto 6-1?????? Jannik in comando, resiste e fa surf sul… - Nerys__ : #RolexMontecarloMasters LIVE ?? SF SET 2 - game 2 Tre errori di #Sinner ??due palle break Rune Prima annullata con… -

Cari amici di Ubitennis, benvenuti alla direttain cui seguiremo in diretta un sabato importante per il tennis italiano. Al Masters 1000 è impegnato Jannikin semifinale contro Holger ...... una vittoria e una sconfitta contro Rune; tre sconfitte e due vittorie per ritiro contro. ...SCORE ORDINE DI GIOCO SINGOLARE DOPPIO QUALIFICAZIONI 15 aprile 2023(Ita) - Rune (Dan) Risultato. Torneo di Montecarlo, Semifinale 1° 2° 3°(ITA) Rune (NAZ) Per vedere la partita in diretta streaming fai qui il tuo abbonamento a Now - ...

Diretta Sinner: segui la partita con Rune a Montecarlo LIVE Corriere dello Sport

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...Tra poco la diretta della prima semifinale del Rolex Monte Carlo Masters 2023 tra l'azzurro numero 8 del mondo Jannik Sinner e il numero 7 del ranking Holger Rune. In palio l'accesso ...