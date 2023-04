LIVE Sinner-Rune 2-1 | ATP Montecarlo 2023 in DIRETTA | l’azzurro difende un game ai vantaggi

(Di sabato 15 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABUON TABELLONE PER JANNIKA BARCELLONA: MA CI SARÀ? 2-1 Ancoraa comandare di diritto,tutto, poichiude con uno schiaffo al volo. A-40 Martella di dirittoe spezza la resistenza di, che in difesa sta dimostrando di saperci fare, eccome. 40-40 Risposta profonda di, che poi fa malissimo con una mazzata di diritto. 40-30 Palla corta dici arriva e finisce in rete la volée del danese. 30-30 Larga la risposta disulla seconda di. Ha cercato il vincente. Occhio che pioviggina. 15-30comanda da fondo, difesa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Nerys__ : #RolexMontecarloMasters LIVE ?? SF SET 1 - game 3 Si va ai vantaggi. (Sinner prima intermittente, doppio fallo, con… - Nerys__ : #RolexMontecarloMasters LIVE ?? SF - SET 1, game 2 Anche Rune mantiene la battuta, con Sinner a 15 ????#Sinner 1 ????Rune 1 #SkyTennis - Nerys__ : #RolexMontecarloMasters LIVE SF - SET 1, game 1 #Sinner tiene il servizio con Rune a 15 Evidente, già in questo pri… - Corriere : Sinner-Rune fra poco in campo, parte l'assalto alla finale di Montecarlo Diretta - Nerys__ : ??#MonteCarloMasters LIVE ??Rublev è il primo finalista del singolare maschile. ????Rublev 5 6 6 ????Fritz 7… -

(Ita) - Rune (Dan) Risultato. Torneo di Montecarlo, Semifinale 1° 2° 3°(ITA) Rune (NAZ) Per vedere la partita in diretta streaming fai qui il tuo abbonamento a Now - ...Cari amici di Ubitennis, benvenuti alla direttain cui seguiremo in diretta un sabato importante per il tennis italiano. Al Masters 1000 è impegnato Jannikin semifinale contro Holger ...Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti Non solo la finale, trae Rune c'è in palio anche...il best ranking . Entrambi vantano come miglior piazzamento l'ottava posizione, ma chi vince ...

Diretta Sinner: segui la partita con Rune a Montecarlo LIVE Corriere dello Sport

Tra poco la diretta della prima semifinale del Rolex Monte Carlo Masters 2023 tra l'azzurro numero 8 del mondo Jannik Sinner e il numero 7 del ranking Holger Rune. In palio l'accesso ...