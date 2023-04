LIVE Paolini-Schmiedlova 1-6 | Italia-Slovacchia 2-0 BJKC in DIRETTA | primo set da dimenticare per l’azzurra

Leggi su oasport

(Di sabato 15 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-30 Scappa via il dritto della slovacca. 15-15 Servizio vincente, che trova il suopunto del secondo set. 0-15 Muove bene il gioco da fondo la toscana. 1-0 Game. Servizio vincente del, che si carica. 40-0 Terzo errore consecutivo della numero 96 WTA. 30-0 Termina in corridoio questo rovescio incrociato della tennista di Kosice. 15-0 In rete il rovescio della slovacca. SECONDO SET 6-1SET. Totalmente buttata via la risposta di dritto dalparziale daper. 40-0 Servizio vincente della slovacca. Fioccano i set point. 30-0 Grande angolo con il rovescio ...